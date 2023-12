Deruba, spoglia e uccide un'anziana, poi porta la fidanzata a fare shopping con i soldi della vittima: condannato a 31 anni

di Redazione Web

Un ragazzo di 24 anni è stato condannato a 31 anni di reclusione per aver ucciso un'anziana di 71 anni nel suo appartamento in Gran Bretagna. Dopo essersi intrufolato in casa della donna, l'ha legata, poi spogliata e infine uccisa, strangolandola. Prima di lasciare l'abitazione della vittima ha rubato tutti i suoi risparmi che ammontavano a 13 mila sterline (15 mila euro).

Xyaire Howard, dopo l'assassinio, ha poi portato la sua fidanzata a fare shopping sperperando tutti i soldi rubati poco prima all'anziana donna, Susan Hawkey.

L'omicidio

Xyaire Howard ha pedinato per giorni Susan Hawkey prima di commettere l'omicidio. Con l'aiuto della sua ragazza Chelsea Grant, 28 anni, il giovane ha scoperto dove abitava la donna. Il 6 settembre del 2022 Susan Hawkey è stata avvistata per l'ultima volta dai vicini di casa, prima di essere ritrovata dalla polizia già in fase di decomposizione, il 26 settembre dello stesso anno.

Secondo le indagini, il 24enne si sarebbe dapprima intrufolato nella casa della donna, poi l'avrebbe legata con dei lacci e costretta a rivelargli il codice pin della sua carta di debito per rubarle tutti i soldi della pensione. Xyaire Howard avrebbe anche spogliato l'anziana e poi strangolata con le sue mani fino ad ucciderla.

Una volta lasciato il luogo del delitto, avrebbe intascato i 15 mila euro prelevati dal bancomat e poi avrebbe speso tutti i risparmi con la sua complice e fidanzata per fare shopping, così come dimostrano i movimenti registrati sul conto bancario del ragazzo.

La condanna

Mentre Xyaire Howard è stato condannato a 31 anni di pena minima per l'omicidio di Susan Hawkey, la sua ragazza Chelsea Grant sconterà 15 anni di reclusione.

L’ispettore capo Neil Rawlinson, che ha condotto le indagini, ha dichiarato: «Si è trattato di un brutale omicidio, a seguito di abusi e violenze. Grant e Howard sono entrambi individui pericolosi che, per fortuna, sono stati assicurati alla giustizia».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Dicembre 2023, 09:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA