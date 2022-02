Vietnam, battello turistico affonda: 13 morti, dispersi due bambini

Almeno 13 persone sono morte oggi e altre quattro sono date per disperse dopo il naufragio di una battello turistico al largo di Hoi An, un'antica città del Vietnam dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. Lo ha detto un funzionario del Partito Comunista locale. La barca - con a bordo 39 persone tra cui turisti locali e membri dell'equipaggio -, si è capovolta per il maltempo.

L'imbarcazione ha avuto l'incidente mentre stata tornando a Hoi An dall'isola principale dell'arcipelago di Cu Lao Cham, una popolare località turistica per i subacquei e gli appassionati di sport acquatici. Le operazioni di soccorso sono state sospese in serata e riprenderanno all'alba di domani. Come riporta il Guardian, almeno 13 persone sono rimaste uccise e altre quattro sono disperse.

Secondo una guardia di frontiera della regione, tra i dispersi ci sono due bambini e «le possibilità di ritrovarli vivi sono scarse». I soccorsi sono stati sospesi in serata a causa della luce sbiadita, ha detto. «Non possiamo fare nient'altro perché è troppo buio», ha detto il funzionario.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Febbraio 2022, 15:25

