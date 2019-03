Viagra nella bevanda energetica: ritirata dal mercato, provocava erezioni prolungate

Ultimo aggiornamento: 17:24

ritirata dal mercato. La Natural Power Sx, una bevanda energetica imbottigliata in Zambia e venduta in diversi stati africani, è stata tolta dal mercato per gli effetti collaterali che causava. Nella bevanda sarebbero, così alcune persone che l'hanno assunta hanno avuto fortiUn consumatore abituale della bevanda ha rischiato di morire: con palpitazioni prolungate e un'erezione di oktre sei ore si è rivolto a un medico che ha subito individuato la causa del malessere nella bevanda. L'uomo ha sporto denuncia contro l'azienda produttrice e sono scattate le analisi sul prodotto che hanno evidenziato al suo interno la presenza di sildenafil, molecola commercializzata nel 1998 con il nome di Viagra. Il Viagra però è un medicinale che va preso sotto stretta somministrazione medica, in caso contrario può avere effetti devastanti, come nel caso del povero consumatore.La bevanda è stata ritirata dal mercato, ma c'è chi parla di un complotto e sostiene che in realtà gli ingredienti presenti nella bibita siano tutti a base naturale. A difendere la fabbrica sono i lavoratori che sono stati licenziati a causa del fallimento dell'azienda che hanno avviato numerose proteste e pensato a un complotto internazionale.