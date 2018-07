Viagra alle mamme per far crescere meglio i feti, 11 neonati morti e 17 gravemente malati

Martedì 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Avevano somministrato alleper far crescere di più e meglio, ma la controindicazione è stata devastante.a seguito di questa sperimantazione farmaceutica in Olanda e adesso molte madri temono per il bene dei loro figli.La ricerca è stata condotta su 10 ospedali dei Paesi Bassi e ha coinvolto le mamme che avevano avuto problemi legati alla placenta e allo sviluppo del feto. Si è così pensato che la pillola blu usata per combattere la disfunzione erettile, che ha la funzione fondamentale di dilatare i vasi sanguigni, potesse aiutare anche le gestanti, ma forse non è così.Come riporta la stampa locale si è visto dalla sperimentazione sui topi che la dilatazione dei vasi sabguigni aiutava i feti nella crescita, così si è passati alla sperimentazione sull'uomo. In totale a 93 donne è stato somministrato il farmaco come parte del processo, guidato dall’Amsterdam University Medical Centre. I primi risultati sono molto preoccupanti: 11 bambini sono morti e 17 hanno sviluppato gravi problemi polmonari. Così le altre gestanti sono state monitorate e nessun bambino è morto e solo 3 hanno sviluppato problemi polmonari.Adesso ci sono altre 15 donne che devono partorire e sono terrorizzate per la salute dei nascituri. Il capo della ricerca, la ginecologa Wessel Ganzevoort, ha dichiarato: «Volevamo provare che esiste un modo efficace per favorire la crescita del bambino. Ma è successo l’opposto». Molto probabilmente ora verrà avviata un'indagine esterna.