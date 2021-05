Viaggi dal Regno Unito, i cittadini britannici vaccinati potranno viaggiare in Europa senza restrizioni

I cittadini britannici completamente vaccinati potranno visitare l'Europa senza restrizioni quest'estate. Per poter favorire il turismo a livello europeo si stanno tracciando delle linee guida e pare che la vaccinazione completa potrebbe essere il miglior passaporto per chi volesse andare in vacanza all'estero.

Tuttavia, i singoli paesi sono ancora in grado di decidere autonomamente se accettare o meno i viaggiatori britannici e la politica dovrà essere approvata dagli Stati membri. I viaggiatori inglesi possono utilizzare l'app del sistema sanitario nazionale per dimostrare di essere stati completamente vaccinati. La Grecia e il Portogallo sono due nazioni che stanno già accettando viaggiatori dal Regno Unito, completamente vaccinati o con prova di un tampone negativo.

La "lista sicura" dell'UE, attualmente composta da solo otto paesi, sarà rivalutata venerdì per vedere se verranno aggiunti altri paesi, compreso il Regno Unito.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Maggio 2021, 12:52

