«Venite ho ucciso il compagno di mia madre», chiama la polizia ma in realtà voleva solo che liberassero la strada dalla neve

Chiama la polizia dicendo di aver ucciso il compagno della madre ma in realtà voleva solo una mano a liberare strada dalla neve. Un cittadino in Ucraina ha avvertito la polizia telefonicamente dicendo di raggiungerlo perché aveva commesso un omicidio, le forze dell'ordine si sono precipitate sul luogo per scoprire che in realtà non era vero nulla.

Quando la polizia è arrivata, a bordo di un Suv, ha trovato la presunta vittima in buone condizioni. Il falso killer ha confessato il suo piano spiegando che i servizi comunali non avevano liberato a sufficienza la strada dalla neve, quindi aveva simulato un omicidio per far in modo che i soccorsi avrebbero liberato il passaggio. La polizia ha subito notato che la presunta vittima era in ottime condizioni così l'uomo ha confessato di aver mentito.

L'Ucraina in questi giorni come molto altri paesi dell'Est Europa è stata colpita da una forte ondata di maltempo e neve che ha bloccato molte strade e isolato molte zone. L'uomo voleva solo potersi muovere con la macchina ma data l'emergenza era sicuro che se avesse chiamato gli appositi servizi non sarebbe stato ascoltato. Ora rischia una multa salata per procurato allarme.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Febbraio 2021, 23:18

