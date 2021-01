Variante Covid, scoperto il primo caso a New York

La variante del virus attraversa l'Atlantico e sbarca a Manhattan. Un caso di una variante più contagiosa del coronavirus scoperto per la prima volta nel Regno Unito è stato identificato nello stato di New York, ha annunciato lunedì il governatore Andrew Cuomo. La variante Covid-19 è stata trovata in un uomo di 60 anni nella contea di Saratoga.

Anche altre tre persone associate alla gioielleria in cui ha lavorato l'uomo hanno il covid, sebbene non sia chiaro se siano risultate positive anche per la variante. La variante è più contagiosa ma non si ritiene che sia più letale o resistente agli attuali sforzi del vaccino Covid-19.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Gennaio 2021, 22:15

