Coronavirus, l'Inghilterra torna in lockdown. L'annuncio in diretta del premier Boris Johnson: «Restate a casa» Con un discorso televisivo al Paese, Johnson ha ufficializzato un terzo lockdown nazionale esteso a tutta l'Inghilterra per far fronte alla nuova impennata di casi di Covid.

In diretta da Downing Street, Boris Johnson, con un messaggio alla nazione, ha ufficializzato il terzo lockdown per tutto il Regno Unito: «In Inghilterra ci sarà un lockdown nazionale sufficientemente duro per contenere la nuova variante. Vi chiediamo di restare casa. Potete lasciare casa solo per necessità. Se siete persone vulnerabili vi consiglio di proteggervi, riceverete una lettera per indicarvi come mettere uno scudo». La nuova variante inglese del Covid ora fa davvero paura, i casi censiti nelle ultime 24 ore toccano oggi quota 58.784 su un numero di tamponi salito ieri a quasi 430.000.

In base alle nuove regole, i cittadini potranno lasciare le proprie abitazioni solamente per acquistare beni alimentari o per lavoro, se non possono lavorare da remoto, o per ragioni sanitarie.«Rimanete a casa e salvate il Servizio sanitario nazionale», ha detto il premier «Nella sola Inghilterra il numero dei pazienti Covid è aumentato di un terzo nelle ultime settimane, 40% in piu' di aprile. Numero che è tristemente destinato a salire».

Confermata anche la chiusura delle scuole. Da domani, ha annunciato Johnson, le scuole elementari, quelle secondarie e le università passeranno alla didattica a distanza, con eccezione degli studenti figli dei lavoratori impegnati nei settori chiave e degli studenti più vulnerabili dal punto di vista sociale.«Abbiamo fatto tutto in nostro potere per tenere aperte le scuole - ha spiegato Johnson - Le scuole non è che non sono sicure per i bambini ma possono agire come vettori del virus».

