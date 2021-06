Vacanze estive in Europa, Regno Unito e Bruxelles verso l'accordo sui passaporti Covid

Per i cittadini britannici che hanno ricevuto entrambe le dosi di vaccino si intravede la speranza di poter trascorrere vacanze estive in Europa, mentre l'accordo con Bruxelles sui passaporti Covid si avvicina al completamento e nel contempo la Germania non è riuscita a convincere le destinazioni più richieste tirare un "freno di emergenza" sui visitatori provenienti dal Regno Unito.

Stanno cominciando ad aumentare le restrizioni di viaggio, fa sapere il "The Guardian", per i cittadini britannici che non sono completamente vaccinati a causa della variante Delta, in questo momento molto diffusa nel paese.

Il Portogallo ha annunciato lunedì che le persone non in grado di dimostrare lo stato di vaccinazione dovranno affrontare 14 giorni di quarantena. Il primo ministro spagnolo, Pedro Sánchez, ha affermato che i britannici in viaggio verso le isole Baleari dovrebbero mostrare un test PCR negativo o la prova che sono stati completamente vaccinati per evitare di doversi auto isolare.

Differente e invece il discorso per i cittadini che hanno ricevuto entrambi le dosi di vaccino, dato che le destinazioni più richieste non vogliono chiudere le porte a coloro che è meno probabile siano infettivi. Secondo gli ultimi dati, il 61,9% degli adulti britannici è ora completamente vaccinato e l'84,4% ha ricevuto almeno una prima dose.

Il governo tedesco ha imposto una quarantena di 14 giorni a tutti i turisti dalla Gran Bretagna dal 26 maggio, ma deve ancora convincere i paesi più dipendenti dal turismo che sono necessari severi requisiti di quarantena per tutti i viaggiatori dal Regno Unito.

Le prospettive per i completamente vaccinati sono apparse ancora migliori lunedì, quando è emerso che i colloqui per la creazione di un'app del SSN e del certificato digitale verde dell'UE che garantisce che i viaggiatori possano dimostrare il loro status stavano procedendo speditamente.

Le app consentono, durante i controlli di frontiera, di scansionare un codice QR per confermare lo stato di vaccinazione del viaggiatore. Un portavoce della Commissione europea ha dichiarato: “Ci sono colloqui in corso a livello tecnico che stanno procedendo bene e vanno nella giusta direzione ma non ho una tempistica specifica da annunciare. È positivo che il Regno Unito stia ora lavorando con noi per raggiungere questo obiettivo".

Un portavoce del governo britannico ha affermato che sbloccare i viaggi internazionali è "di vitale importanza" e che i funzionari stanno cercando di "assicurare che la certificazione sia introdotta in un modo che sia fruibile da tutti”.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Giugno 2021, 08:48

