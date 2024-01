«Ho fatto da madre surrogata 4 volte nella mia vita. Ecco cosa vuol dire dare l'utero in affitto e quanto si guadagna»

di Redazione Web

Per molte donne diventare mamme è il sogno di una vita, per altre solo un lavoro. Ricoprire il ruolo di madre surrogata può comportare dei vantaggi economici che spesso si scontrano con valori morali. Il tema è molto dibattuto nella società contemporanea e l'opzione dell'utero in affitto per avere un figlio crea non poche divisioni.

Sui un social, una donna di 38 anni ha raccontato la sua esperienza di madre surrogata, di quanto ha guadagnato e di cosa significhi tenere in grembo i figli di qualcun altro. Ma la sua testimonianza non è stata ben recepita dalle mamme che hanno letto il suo post.

Il racconto

La donna ha condiviso la sua storia su Reddit, lasciando liberi gli utenti di farle tutte le domande che volevano, per avere una visione più completa sull'argomento ed eliminare ogni tabù. «Ho fatto 4 volte da madre surrogata.

I commenti

Con la storia della sua vita condivisa sui social, la donna non poteva che aspettarsi anche commenti del tutto negativi. Molte delle mamme che hanno commentato il suo post hanno scritto: «Ma non è strano dare via dei neonati dopo averli partoriti?». La madre surrogata ha spiegato che vede e sente i figli dati alla luce, tranne per un caso specifico in cui il piccolo è scomparso prematuramente. In merito alla sua morte ha dichiarato di aver provato tanto dolore, non forte come quello dei genitori che poi l'hanno cresciuto, ma tanto quanto quello di un genitore che l'ha tenuto in grembo per 9 mesi.

