Vede l'amico mentre è appartato con la ex fidanzata, picchia lei e uccide lui. Condannato a 18 anni di carcere

di Tommaso Cometti

Una lite tra amici, finita in tragedia: Kyle Morley, 29 anni, ha pestato il suo amico David Bettison a morte, in un parco giochi di Leicester. Morley aveva sorpreso l'amico intento ad avere un rapporto sessuale con la sua ex, Katie Lamb. Durante l'alterco, Morley avrebbe aggredito l'amico con una tale violenza da ucciderlo. Lo rivela il Daily Mail, spiegando che Morley è stato condannato a 18 anni di carcere.

Cosa è successo

Kyle Morley stava rientrando a casa, quando ha visto David Bettison e Katie Lamb intenti a scambiarsi effusioni, nell'area bambini di un parco giochi. Infuriato, li ha attaccati: prima ha colpito l'ex fidanzata in pieno viso, poi si è accanito contro l'amico David.

L'arresto e la sentenza

Dopo l'arresto, Morley ha ammesso il pestaggio, ma ha negato di aver avuto l'intenzione di uccidere l'amico. Inoltre, ha aggiunto che, al momento della lite, era sotto l'influsso dell'alcol e della droga. La sentenza di colpevolezza è stato unanime e Morley dovrebbe trascorrere un minimo di 18 anni in carcere. Tuttavia, sarà il giudice, nei prossimi giorni, a stabilire l'entità della pena, anche per quanto riguarda l'eventuale concessione della libertà vigilata.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Novembre 2023, 23:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA