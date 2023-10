Volo in ritardo, passeggero insulta pilota e hostess: rissa e caos a bordo, interviene la polizia

di redazione web

Un passeggero sul volo Kuala Lumpur- LangKawi delle 9,10 ha iniziato a insultare l'equipaggio dell'aereo a causa di un ritardo di un'ora che il volo stava accumulando dovuto a un problema con lo scarico merci.

Secondo quanto riportato da coloro che hanno assistito alla scena l'uomo ha iniziato a sbraitare e insultare il pilota disturbando gli altri passeggeri e ritardando sempre di più il volo, a tal punto da far intervenire la sicurezza.

La dinamica

L' uomo è stato intimato di scendere dall'aereo ma quest' ultimo si è fermamente riufiutato senza porre fine ai suoi capricci, è stato dopo le numerose lamentele e richieste dei passeggeri che il disturbatore ha deciso di arrendersi e scendere dal velivolo.

La vittoria dei passeggeri, che avranno sicuramente provato un certo sollievo nel vedere il passeggero andare via, ha però avuto una durata molto breve: pochi istanti dopo il tizio in questione è risalito a bordo riprendedo il suo posto a sedere.

A quanto pare, con il pilota si erano brevemente chiariti, ma per quanto pace sembrava esser stata fatta, una volta decollato l'aereo, il tale ha ripreso a lamentarsi e questa volta le vittime dei suoi insulti erano gli altri passeggeri, etichettati dall' uomo come "codardi".

Il video postato sui social

La notizia è trapelata grazie a un account tik tok di uno dei passeggeri, che ha ripreso la lite tra l'individuo disturbatore e la sicurezza e postato il tutto sui social diventando virale.

A quanto si può vedere nel video, l'uomo negava di aver insultato l'equipaggio e si rifiutava di seguie le indicazioni della sicurezza che lo invitava a scendere dall 'aereo e togliere il disturbo.

Le parole dell' uomo

«Non ho insultato, fratello.

Mai il video dimostra il contrario, la maleducazione e l'insistenza del passeggero che non solo non ha rispetto di chi in quel momento stava lavorando, nè di chi come lui era lì per affrontare un viaggio, beccandosi provocazioni, buffonate e insulti.

I passeggeri, una volta atterrati, si erano subito coalizzati per denunciare il passeggero molesto, ma questo era già scappato via.

