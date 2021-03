Un bunker nucleare sotterraneo con 56 camere da letto messo all'asta per 435.000 sterline

Il bunker nucleare sotterraneo con 56 camere da letto sarà in vendita per 435.000 sterline. Un ex bunker nucleare sotterraneo, organizzato su due piani, è stato messo in vendita nel Devon. Il bunker, noto come Hope Cove Bunker, si trova vicino a Salcombe ed è stato costruito nel 1941 per essere utilizzato come stazione radar della seconda guerra mondiale. Tuttavia, con la minaccia di un attacco nucleare durante la Guerra Fredda, la struttura è stata riqualificata negli anni '50.

Non è la prima volta che la proprietà è stata messa sul mercato. Una precedente asta è stata fatta all'inizio di febbraio ma non era riuscita a raggiungere il suo prezzo di riserva e di conseguenza è stata rimessa sul mercato. Il custode del bunker, Christopher Howell, ha dichiarato a Sky News: «Era progettato per essere sigillato, era in funzione un sistema di aria riciclata in modo che se qualcosa di radioattivo fosse arrivato da questa parte, avrebbe offerto loro una certa protezione». Poi spiega: «L'idea era che se la bomba fosse esplosa si sarebbero tutti riuniti qui, si sarebbero chiusi dentro, all'intero ci sarebbe potuto essere abbastanza petrolio nei serbatoi da far funzionare i generatori per 35 giorni».

Diverse caratteristiche originali sono ancora oggi visibili nella struttura, come ad esempio diverse mappe che sarebbero state utilizzate per aiutare con qualsiasi risposta a un attacco. Ci sono inoltre cabine di stazioni radio insonorizzate dove le trasmissioni sarebbero state fatte per condividere con il pubblico. Secondo il signor Howell, il bunker potrebbe essere però abitato da un fantasma, alcune voci parlano di un pilota deceduto durante la guerra che nel corso della notte salirebbe le scale.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Marzo 2021, 22:05

