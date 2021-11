Scuola, ad Edimburgo chiesto di indossare la gonna anche ai maschi: ecco il motivo

Da domani al Castleview Primary School di Edimburgo, in Scozia, i bambini e gli insegnanti indosseranno tutti la gonna per «promuovere l'uguaglianza». Questa la richiesta fatta ai genitori dalla scuola tramite email. Un modo per essere inclusivi anche se qualcuno ha storto il naso commentando: «Lasciate che i bimbi siano semplicemente bimbi».

Tomorrow a primary school in Edinburgh is encouraging all children boys & girls to wear a skirt to school from age 4 onwards https://t.co/JdOp4F4vv3 — Stacywright (@Stacywr2277) November 3, 2021

L'iniziativa prende spunto e nasce da un precedente accaduto in Spagna qualche mese fa. In una scuola, la Virgen de Sacedón di Valladolid, uno studente di 15 anni, Mikel Gómez, era stato espulso (e costretto a vedere uno psicologo) per essere andato in classe con una gonna per affermare la sua non conformità di genere. In segno di solidarietà, molti compagni e anche insegnanti decisero di andare in classe indossando, anche loro, una gonna. «Una scuola che educa al rispetto, alla diversità, all'educazione e alla tolleranza», scrisse sui social uno degli insegnanti, seguito dagli appelli di molti alunni al grido di «Vestiti come vuoi».

Così da Edimburgo arriva l'invito a fare altrettanto, specificando che per loro comodità i bambini possono essere liberi di indossare leggins o altri pantaloni sotto la gonna. «Vogliamo che la nostra scuola sia inclusiva e promuova l'uguaglianza», ha fatto sapere l'istituto scozzese, aggiungendo che l'idea è partita da un gruppo di alunni. «I vestiti non hanno genere, dovremmo essere tutti liberi di esprimerci come vogliamo», hanno scritto alcuni insegnanti ai genitori.

Sulla vicenda si è espresso anche il consiglio comunale della città, specificando che nessun bambino deve sentirsi obbligato a partecipare all'iniziativa. Diverse le posizioni dei genitori. «Lasciate che i bimbi siano semplicemente bimbi», ha scritto qualcuno su Twitter. «Se un maschio vuole indossare una gonna deve essere libero di farlo, ma perché fare pressioni sugli altri e chiedergli di fare la stessa cosa», ha replicato qualcun altro.

