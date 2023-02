Medvedev: «L'Occidente prolunga l'agonia dell'Ucraina per indebolire la Russia e rottamarla». Kiev boccia il piano di pace della Cina: irrealistico

di Redazione web

Ucraina, il giorno dopo il triste anniversario che ha segnato il primo anno della guerra di invasione russa, il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, ha affermato che «l'Occidente sta solo prolungando l'agonia dell'Ucraina nella speranza di indebolire la Russia e poi rottamarla».

Nel frattempo l'esercito ucraino ha affermato che ieri la Russia ha raddoppiato il numero di navi schierate attivamente nel Mar Nero e ha previsto che ciò potrebbe essere una preparazione per ulteriori attacchi missilistici. Lo riferisce il Guardian. «Nel Mar Nero, la flotta di navi da guerra è raddoppiata rispetto a giovedì: ora ci sono otto navi», ha detto il comando militare nella regione meridionale in un aggiornamento su Facebook, «ciò potrebbe indicare che sono in preparazione attacchi missilistici e attacchi di droni», ha affermato. Una delle navi è una fregata armata con otto missili Kalibr, ha spiegato il comando militare Sud.

Sanzioni Russia, nel mirino imprenditore italo-svizzero: «Walter Moretti forniva in segreto materiali ai laboratori nucleari»

Meloni: «Il piano di Putin è fallito». Zelensky: è stato un anno di dolore, sarà un anno di vittoria

Kiev boccia il piano di pace della Cina: irrealistico

Il consigliere del presidente ucraino Mykhailo Podolyak ha respinto il piano della Cina di porre fine al conflitto definendolo irrealistico. «Se si pretende di essere un attore globale, non si offre un piano irrealistico. Non si scommette su un aggressore che ha violato la legge internazionale e che perderà la guerra. Non è lungimirante. Cina, la finestra di opportunità non è infinita». ha scritto in un tweet.

Queste le parole di Medvedev: «L'Occidente sta solo prolungando l'agonia dell'Ucraina nella speranza di indebolire la Russia e poi rottamarla», ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo in un articolo pubblicato su National Defence, citato da Ria Novosti.

«L'agonia dell'Ucraina viene prolungata artificialmente dall'Occidente nella speranza che in questo modo possa logorare la Russia», ha continuato Medvedev affermando che gli Usa hanno speso 50 miliardi di dollari in aiuti militari all'Ucraina.

«L'industria della difesa russa sta lavorando - ha concluso Medvedev -, nessuna fornitura di armi occidentali può dare un vantaggio a Kiev».

