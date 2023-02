Ucraina, Zelensky: «È stato un anno di dolore, sarà un anno di vittoria»

di Redazione web

Ucraina, a un anno esatto dall'inizio dell'invasione russa, iniziata il 24 febbraio 2022, il presidente Volodymyr Zelensky scrive su Telegram: «Il 24 febbraio milioni di noi hanno fatto una scelta: non una bandiera bianca, ma quella blu e gialla. Non siamo fuggiti, ma abbiamo affrontato il nemico. Resistenza e lotta. È stato un anno di dolore, tristezza, fede e unità. E questo sarà l'anno della nostra invincibilità. Sappiamo che questo sarà l'anno della nostra vittoria», ha aggiunto il leader ucraino.

Ursula Von der Leyen: «Ue con Kiev per tutto il tempo necessario»

«Un anno di brutale aggressione russa. Un anno di eroica resistenza ucraina. Un anno di solidarietà europea. Davanti a noi c'è un futuro di unità». Lo ha scritto su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen. Rivolgendosi agli ucraini, ha detto che «state combattendo per la libertà, per la democrazia e per il vostro posto nell'Unione europea. Siamo con voi, per tutto il tempo necessario».

Il mondo all'Onu chiede la pace

A un anno dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, all'Onu la risoluzione per una pace giusta e duratura passa con 141 sì, 7 contrari e 32 astenuti. Tra questi la Cina, che nella notte italiana pubblica un documento in 12 punti invocando il dialogo e il cessate il fuoco, lo stop alle minacce atomiche e agli attacchi al nucleare civile, la fine delle sanzioni. Astenuta anche l'India, che da oggi ospita il G20.

Gli Usa, nelle stesse ore e alla vigilia del G7, annunciano altri due miliardi di aiuti militari all'Ucraina; e il settimanale Der Spiegel insinua che l'esercito russo starebbe trattando con una società cinese l'acquisto di droni kamikaze.

Il premier britannico Sunak invita gli alleati, convocati per oggi in videoconferenza per l'anniversario, a fornire più rapidamente a Kiev artiglieria e armi a più lungo raggio.

Nella notte la Marcia straordinaria per la Pace Perugia-Assisi.

