Ucraina, la diretta. Il pentagono: «Putin ha rinunciato a prendere Kiev». Gli Usa inviano missili Stinger e droni. La Russia ha abbandonato il Nord

La guerra in Ucraina prosegue: siamo vicini al 45esimo giorno di conflitto e la Russia continua ad attaccare. Esplosioni ad Odessa, ma secondo gli Usa Putin ha rinunciato a conquistare Kiev. Intanto, sempre gli Stati Uniti inviano ancora armi in supporto delle truppe di Zelensky.

Guerra in Ucraina, la diretta

Ore 7.50 - Il media indipendente russo Meduza ha pubblicato un video che dimostra che i civili a Bucha sono stati uccisi durante l'occupazione russa della città ucraina. Il video è stato effettuato da un drone e, in base ai metadati dei file, è stato girato in diversi giorni, dal 23 al 30 marzo 2022. Le immagini, messe a confronto con il video girato sul terreno dopo il ritiro dell'esercito russo, mostrano che la posizione dei corpi coincide. «Le registrazioni che pubblichiamo sono un altro elemento di prova molto importante (insieme alle immagini satellitari del New York Times), che mostrano che le persone a Bucha furono uccise prima che le truppe russe si ritirassero dalla città», scrive Meduza.

Ore 7.38 - «Le forze russe ora si sono completamente ritirate dal nord dell'Ucraina verso la Bielorussia e la Russia. Almeno alcune di queste forze saranno trasferite nell'est dell'Ucraina per combattere nel Donbass». Lo afferma l'intelligence britannica in un nuovo aggiornamento della situazione sul campo di battaglia. «Molte di queste forze richiederanno un significativo rifornimento prima di essere pronte per essere dispiegate più a est», sottolinea l'intelligence, secondo cui un trasferimento di queste truppe «richiederà probabilmente almeno una settimana». «Continuano i bombardamenti russi delle città a est e a sud e le forze russe sono avanzate più a sud della città importante dal punto di vista strategico di Izium che rimane sotto il loro controllo», si conclude l'aggiornamento.

Ore 5.43 - Il presidente russo Vladimir Putin ha rinunciato a conquistare Kiev: lo ha detto ieri durante un'audizione parlamentare il ministro della Difesa statunitense, Lloyd Austin: lo riporta il Guardian. «Putin pensava che avrebbe potuto conquistare molto rapidamente l'Ucraina, catturare molto rapidamente questa capitale. Si era sbagliato - ha detto il capo del Pentagono -. Penso che Putin abbia rinunciato ai suoi sforzi per catturare la capitale e ora sia concentrato nel sud e nell'est del Paese».

Ore 5.10 - Almeno due esplosioni hanno scosso Odessa nelle ultime ore. Lo riporta Cnn.

Ore 4.45 - Più di «1.400» missili Stinger, più di «5.000» Javelin anticarro e oltre 50 milioni di munizioni. Sono alcune delle voci della lista aggiornata delle armi che gli Stati Uniti si sono impegnati a fornire all'Ucraina, alcune delle quali sono già arrivate nel Paese. L'elenco, riporta Cnn, include anche «centinaia» di droni, dispositivi per la visione notturna, 45.000 set di giubbotti anti proiettili ed elmetti e più di 7.000 altri sistemi anticarro oltre agli Stinger e i Javelin.

Ore 4.11 - «Le ambasciate stanno tornato a Kiev. Abbiamo bisogno del vostro sostegno, anche a livello di simboli e gesti diplomatici. Per favore, tornate nella nostra capitale e continuate il vostro lavoro». È l'appello lanciato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky alle missioni diplomatiche nel Paese che si erano spostate da Kiev dopo l'attacco russo. Il ritorno degli ambasciatori nella capitale è «un segnale alla Russia che Kiev è nostra», ha aggiunto citato dalla Cnn, ringraziando la Turchia e la Lituania per essere rientrata.

