Ucraina, nessun sopravvissuto nella tragedia al centro commerciale

Terminate le ricerche nel centro commericale di Kremenchuck, nella regione di Poltava, nell'Ucraina centrale. In seguito all'attacco missilistico russo, avvenuto ieri intorno alle 16 locali, sono stati rinvenuti sotto le macerie i corpi di adulti e bambini che hanno perso la vita all'interno dell'Amstor, mentre trascorrevano il pomeriggio facendo acquisti.

Erano 40 i dispersi ma dopo le attente ricerche, protratte per tutta la notte, non sono stati trovati altri sopravvissuti e a riferirlo è il ministro dell'interno di Kiev, Denys Monastryrsky. I due missili hanno provocato la morte di 20 persone e oltre 59 sono i feriti, di cui 25 ricoverati in ospedale e 6 sono in gravi condizioni.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Giugno 2022, 21:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA