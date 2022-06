Draghi: «G7 vero successo, l'Ue accelererà sul tetto al prezzo del gas. Putin al G20? Non verrà, forse intevento da remoto»

«Questo G7 è stato veramente un successo, i nostri Paesi hanno riaffermato piena e grande coesione, grande unità di vedute in particolare per quanto riguarda la guerra in Ucraina e le sue conseguenze». Così il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa a Elmau alla fine del G7.

Il piano per il grano

«Il segretario generale» dell'Onu Guterres «a proposito del piano» per il grano «ha usato le parole "siamo oramai vicini al momento della verità" per capire se Ucraina e Russia vorranno sottoscrivere un accordo che permetterà al grano di uscire dai porti. La situazione va sbloccata in tempi rapidi per immagazzinare il nuovo raccolto». Ha detto Mario Draghi in conferenza stampa a Elmau alla fine del G7.

Price cap sul gas

«Tutti i leader concordano sulla necessità di limitare i finanziamenti a Putin, ma anche di rimuovere la cause dell'inflazione - ha spiegato il premier - Abbiamo dato mandato con urgenza ai ministri su come applicare un price cap sul gas e sul petrolio. L'Ue accelererà il suo lavoro sul tetto al prezzo del gas, una decisione che accogliamo con favore». «Per ora è difficile capire cosa farà la Russia col gas, andiamo avanti cercando di prepararci, aumentando gli stock e gli investimenti nelle rinnovabili e anche gli investimenti di lungo periodo nelle rinnovabili nei Paesi in via di sviluppo». Ha aggiunto Mario Draghi.

Putin al G20? «Non verrà»

«Quanto alla presenza del presidente Putin al G20, il presidente indonesiano lo esclude, è stato categorico, non verrà. Potrà succedere un intervento da remoto, vedremo...», ha detto Draghi. «Dal vertice Nato ci aspettiamo la riaffermazione di questo senso di unità e fermezza del G7 e poi probabilmente un ampliamento della Nato alla Svezia e alla Finlandia. Gli effetti di questa guerra sono imprevedibili, ci ritroviamo con una Ue più unita, una Nato più unita e probabilmente più grande»: i Paesi «cercano protezione e riarmamento. Le cose non sono andate come avrebbe voluto Putin».

Dimissioni Visco? «Non ne so nulla»

«Di questo non ne so assolutamente nulla, sarà il governatore che deciderà quando vuole, è sempre stato così». Lo ha detto il premier Mario Draghi rispondendo a Elmau a una domanda sull'ipotesi di dimissioni anticipate di Visco e di un piano per fare le nomine prima della fine della legislatura. Quanto alle nomine «mi vengono in mente solo quelle dei vertici di Invitalia...».

