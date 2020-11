Bambina di 7 anni uccisa davanti ai suoi genitori con una coltellata: stavano festeggiando la Festa della Mamma al parco

Emily Jones aveva solo 7 anni, ma la sua vita è stata spezzata, crudelmente, la scorsa primavera, nel giorno della Festa della Mamma. La sua assassina però ha confessato l'omicidio solo oggi, davanti alla corte di Manchester. Emily stava trascorrendo la giornata al parco con i suoi genitori, quando la trentenne Eltiona Skana l'ha accoltellata davanti ai loro occhi.

L'orrendo omicidio si è consumato a Bolton, nella periferia di Manchester. Quest'oggi, davanti alla Corte di Manchester, Eltiona Skana si è dichiarata colpevole di omicidio colposo. Lo scorso 22 marzo, quest'anno Festa della Mamma in Inghilterra, è entrata in un parco in sella al suo scooter e ha accoltellato la piccola Emily Jones, di soli 7 anni, al collo, di fronte ai suoi genitori. I soccorsi hanno portato d'urgenza la bambina in ospedale, ma purtroppo non è stato possibile salvarle la vita. Emily Jones è morta un'ora dopo l'attacco insensato.

Arrestata e detenuta all'Ospedale di alta sicurezza Rampton, nel Nottinghamshire, in base alla Legge sulla Salute Mentale, Skana è apparsa in video durante l'udienza alla Manchester Crown Court. Era presente anche il padre di Emily, Mark Jones, mentre sua madre Sarah non ha partecipato. «Era la nostra unica figlia, la luce della nostra vita», ha dichiarato secondo quanto riporta il The Sun.

