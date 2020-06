Uccide la nonna di 90 anni con cui viveva, la polizia lo sorprende mentre mangia il cadavere

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Giugno 2020, 17:16

Haè statoalcune parti del suo corpo. Dwayne Wallick, 37 anni, della California, è statodalla polizia di Bay Area di San Francisco dopo aver ucciso e cannibalizzato la nonna con cui viveva Ruby Wallick.L'uomo ha prima ucciso la donna con un coltello per rompere il ghiaccio, poi l'ha fatta a pezzi e ne ha mangiato alcune parti del cadavere. A far intervenire le forze dell'ordine sono stati i vicini di casa della donna preoccupati dalle grida e da movimenti sospetti, come riporta anche la stampa locale . Quando gli agenti sono entrati in casa hanno trovato l'uomo mentre mangiava le parti del corpo della nonna. Immediatamente gli è stato ordinato di fermarsi ma lui ha continuato non badando a ciò che stava accadendo in casa.I poliziotti hanno usato il taser e c'è stata una colluttazione a seguito della quale il 37enne è stato arrestato. L'uomo si trova in ospedale ma pare che a scatenare la follia omicida sia stato l'abuso di sostanze stupefacenti.