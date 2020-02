Uccide la compagna, poi strangola la figlia di 10 anni e mangia il suo fegato: arrestato

Domenica 2 Febbraio 2020, 20:17

e poi. Sergiy Lubenko, 40 anni, è stato arrestato in Ucraina per aver ucciso la sua compagna e la figlia di lei. L'uomo non solo avrebbe commesso il duplice omicidio ma anche un atto di cannibalismo, smembrando la bambina e mangiandone alcune parti.Mamma e figlia, Kateryna Obukhivska, 30 anni, e Hanna Khrystyuk, 10 anni, sono state ritrovate nel bosco dopo un mese dalla loro morte. La polizia ha rinvenuto le diverse parti dei loro corpi sparse lungo un'area abbastanza vasta. Il loro assassino, dopo aver commesso il delitto, infatti, ha provato a sbarazzarsi dei corpi. Pare che l'uomo e la sua vittima si fossero conosciuti sui social nel 2015, come riporta anche il Sun Tra i due era nata una relazione, lui sembrava essere una persona affettuosa e amorevole, ma si è rivelato essere molto diverso. I due erano andati a fare un viaggio romantico a Kiev, ma al rientro lui le ha sparato in testa per poi accanirsi sulla sua bambina. Il 40enne è stato accusato di doppio omicidio e cannibalismo ed è ora in attesa di processo.