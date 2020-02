Accoltella passanti in strada a Londra, aveva un gilet-bomba. Polizia lo uccide: «Attacco jihadista». Almeno due feriti VIDEO

gilet-bomba , forse falso, l'uomo che oggi è tornato a seminare il terrore a Londra accoltellando alcune persone nella zona di Streatham, a sud della capitale britannica. Lo riportano testimoni citati da Sky New. Lo stesso era capitato a fine 2019, quando l'ex detenuto jihadista Usman Khan - indossando un giubbotto esplosivo poi rivelatosi finto - aveva compiuto un attacco nell'area di London Bridge uccidendo due giovani. Anche Khan, come l'aggressore di oggi, era stato poi freddato dal fuoco della polizia. Indossava qualcosa di simile a un, forse falso, l'uomo che oggi è tornato a seminare il terrore a Londra accoltellando alcune persone nella zona di Streatham, a sud della capitale britannica. Lo riportano testimoni citati da Sky New. Lo stesso era capitato a fine 2019, quando l'ex detenuto jihadista Usman Khan - indossando un giubbotto esplosivo poi rivelatosi finto - aveva compiuto un attacco nell'area di London Bridge uccidendo due giovani. Anche Khan, come l'aggressore di oggi, era stato poi freddato dal fuoco della polizia.

atto di terrorismo. L'uomo è stato ucciso dal fuoco di agenti di polizia nella zona di Streatham, a sud della capitale britannica, dopo aver accoltellato e ferito alcune persone, riferisce Scotland Yard , definendo l'episodio un

URGENT: VIDEO- #UK TERRORIST incident in #streatham, south #London, several people injured, terrorist shot by police. Area secured for now



pic.twitter.com/RCV5KralDE — AS-Source News (@ASBreakingNews) February 2, 2020

Alcuni testimoni parlano di almeno 3 feriti, ma pare in realtà siano due i feriti. A differenze di altri attacchi analoghi recenti, l'ultimo da parte di un militante jihadista vicino a London Bridge a fine 2019, questa volta l'episodio è avvenuto in un'area periferica della città, ma comunque affollata. Per l'esattezza nella principale strada dei negozi del quartiere, lungo Streatham High Street.

PARLA IL PRIMO MINISTRO

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha reagito via Twitter all'attacco compiuto oggi a sud di Londra, ringraziando la polizia per la tempestività dell'intervento e sottolineando come le indagini al momento puntino alla pista del terrorismo. Johnson ha assicurato che i suoi «pensieri» sono con le vittime, le loro famiglie e la cittadinanza. Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha ringraziato a sua volta la polizia e i servizi di soccorso, mentre ha puntato l'indice contro i terroristi che «cercano di dividerci» e di cambiare «il nostro modo di vivere». «Non ci riusciranno mai», ha chiosato Khan. .

Nei video sui social si vedono persone a terra, assistite da altri passanti, e la polizia che apre il fuoco contro l'autore dell'attacco. Sono numerosi i video su Twitter che mostrano proprio l'intervento delle forze speciali per uccidere l'attentatore. Il corpo senza vita poi lo si nota sul marciapiede. Nella zona ancora un grande dispiegamento di mezzi della polizia e ambulanze .

#Update | Metropolitan Police says a man has been shot by armed officers in #Streatham in south #London in a terrorist-related incident and it is believed a number of people have been stabbed -SkyNews- https://t.co/sRSUIa39aJ — Atlantide (@Atlantide4world) February 2, 2020

Domenica 2 Febbraio 2020, 16:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Un uomo, secondo le prime frammentarie informazioni, ha accoltellato 2 persone in strada prima di essere ucciso dalla polizia che contro di lui ha esploso colpi di pistola. Non se ne conoscono ancora le condizioni. La polizia parla di attacco in perfetto stile jihadista , si indaga per