Ubriaco al volante perde il controllo dell'auto e uccide un bimbo di 3 anni

Martedì 29 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 19:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sie atterra suldi una donna. Andrew Vass era completamentequando stava guidando. A causa dell'alcol ha perso il controllo del veicolo e si è ribaltato più volte finendo per atterrare sul tettuccio della mamma del piccolo Ruben, unche si trovava sul sedile posteriore, ed è morto schiacciato.Secondo quanto riporta la stampa locale, l'auto di Vass stava procedendo ad oltre 120 km/h quando ha impattato su un terrapieno ed è letteralmente volata. Il mezzo ha superato un camion ed è poi finita sopra la vettura. Il 31enne era sconvolto quando si è reso conto di quello che era accaduto: il piccolo è morto sul colpo e sulla scena dell'incidente è stato arrestato il responsabile. Un'autopsia forense ha rivelato che Reuben ha riportato gravi lesioni alla testa, con una lesione cerebrale e varie contusioni, secondo gli esperti però non si sarebbe nemmeno reso conto di quanto accaduto, magra consolazione per la mamma, sconvolta dopo aver assistito alla scena.La donna, che stava portando il figlio dai nonni, ha riportato solo lievi lesioni. Vass è stato processato per guida pericolosa ed è stato condannato a 5 anni e 4 mesi, oltre al fatto che per 2 anni non potrà guidare alcun tipo di veicolo.