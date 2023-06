Dorme quasi due anni in un hotel a 5 stelle senza sborsare un euro: ecco quanto dovrà pagare

di Redazione web

Vivere in albergo? Il sogno di molti, la truffa di uno solo. A Delhi, in India, un uomo ha soggiornato oltre 603 notti in un albergo, senza sborsare un euro. L'uomo è indagato per aver occupato la stanza di un hotel a cinque stelle per quasi due anni senza pagare. Si tratta del Roseate House, albergo di lusso vicino l'areoporto di Delhi. La somma totale da restituire è superiore a 5 milioni di rupie (circa 55.567 euro).

La truffa a Delhi

L'uomo si sarebbe registrato alla reception dell'hotel il 30 maggio 2019 dopo aver prenotato una camera per una sola notte e vi sarebbe rimasto fino al 22 gennaio 2021. «Se un ospite deve più di 50.000 rupie all'hotel, il personale deve informare i responsabili e chiedere all'ospite di saldare.

