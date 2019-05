Il tostapane giapponese divide i consumatori: fa una fetta alla volta ma costa più di 240 euro

Sabato 18 Maggio 2019, 11:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilnon è solo un'ossessione in Giappone, è un'opportunità di business da sfruttare nel più breve tempo possibile. La Mitsubishi Electric Corp, meglio conosciuta per i suoi frigoriferi e cuocirisoie, ci ha pensato ed ha realizzato unIl suo costo però ha diviso l'opinione pubblica.«Volevamo concentrarci sulla singola fetta e trattarla con rispetto», ha affermato Akihiro Iwahara, responsabile dello sviluppo tecnico della divisione elettrodomestici di Mitsubishi Electric all'. «La nostra tecnologia e il know-how delle cuocitrici di riso ci hanno aiutato a trovare un modo per intrappolare e sigillare l'umidità».Ad essere d'aiuto a questo boom c'è anche il fatto che ilè fatto su misura per il pane tostato. Chiamato shoku pan, il pane quadrato in stile giapponese esiste da anni (si pensi a una versione di alta qualità di Wonder Bread).ha le sue origini nel desiderio di avere un pane morbido e gommoso che abbia un sapore e che si senta come se uscisse dal forno di un fornaioIl tostapane utilizza una piccola quantità d'acqua per evitare che il pane si secchi. Il forno per pane di Mitsubishi Electric utilizza un metodo diverso, sigillando una singola fetta all'interno di una scatola di metallo e trasferendo il calore attraverso due piastre a temperature fino a 260 gradi Celsius (500 gradi Fahrenheit). L'elettrodomestico, noto come "Bread Oven", è stato progettato da Mitsubishi Electric Corp e lanciato in Giappone lo scorso mese.Negli ultimi anni, c'è stato un boom silenzioso alla ricerca del pane sapientemente riscaldato, e c'è chi ha progettato un tostapane per un solo compito: fare un singolo pezzo di pane tostato, in modo impeccabile.Realizzato da Mitsubishi Electric Corp., meglio conosciuto per i suoi frigoriferi e cuocirisoie, il "Bread Oven" ha colpito gli scaffali dei negozi lo scorso mese, vendendo al dettaglio da circa 29.000 a 30.000 yen (244€). Se ai nostri occhi sembra Mentre ciò potrebbe sembrare costoso, i consumatori giapponesi sono già abituati a pagare il prezzo più alto per i tostapane; il famoso Balmuda, che ha debuttato alcuni anni fa, è stato venduto per circa $ 230.