Torta salata choc, spunta la testa del pollo: gli ingredienti non sono adatti agli schizzinosi

di redazione web

Un ristorante a Londra crea diverse polemiche tra i commensali mettendo in vendita una 'pie' a 22 sterline con la testa di un pollo che spunta fuori. Il nome della portata è "Le Grand Coq", che secondo molti darà del filo da torcere ai clienti per i suoi strani ingredienti.

Valentina Ferragni, la cena per consolarsi: «Non mi sento molto bene stasera». Il sorriso le torna grazie a Pablo

I commenti



«Adoro tutto questo: costringere le persone ad affrontare la verità sulla provenienza del loro cibo. È vero cibo per veri adulti» questo il commento di uno dei clienti sotto il post di Instagram del ristorante in cui viene presentata questa 'pie'.

Altri hanno invece dichiarato che non sarebbero stati in grado di mangiarla, scrivendo:

«Morirei se me la mettessi davanti... piangerei davvero, è una vera testa?». Attorno al post si è scatenata una vera polemica, che ha tirato in causa grandi temi legati all' alimentazione. Difendendo la voce del menù un utente ha scritto: «Se voi mangiate carne, ma non pensate all' idea che sia un animale morto, è davvero ipocrita. È giusto che la presentazione possa essere spiacevole, ma pensate al motivo per cui vi sentite così".

Gli ingredienti

"Le Grand Coq" è una torta salata ripiena di frattaglie contenente cuori di pollo, fegati e creste di gallo. Oltre alla testa spuntano dalla superfice anche le ali e i piedi. Questa portata segue l'idea portante del ristorante: celebrare ogni parte dei prodotti animali utilizzati nei loro piatti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Ottobre 2023, 16:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA