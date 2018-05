Venerdì 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Umiliata dalla compagnia aerea, davanti agli altri passeggeri, per un tiralatte, fino a farla piangere a bordo. La disavventura di una giovane mamma,, sta facendo discutere negli Stati Uniti, e a finire nella bufera è una delle compagnie più grandi d’America, la. Kelsey ha raccontato ciò che è successo in un post su Facebook, incassando la solidarietà di centinaia di persone.«Mi stavo imbarcando sul volo 1243 da Los Angeles a Chicago con un bagaglio a mano, un oggetto personale,- racconta nel post - ma al gate sono stata fermata da Daniel (l’addetto all’imbarco, di cui posta anche la foto, ndr) che mi ha detto che avevo troppi oggetti. Gli ho spiegato che il mio tiralatte è un dispositivo medico, e che il piccolo refrigeratore conteneva latte materno, ma mi ha detto che doveva controllare la mia borsa».La ragazza, già informata sulla policy della compagnia, sapeva di poter portare quegli oggetti a bordo, ma a quanto pare gli addetti erano irremovibili: «Mi ha detto di mettermi da parte e ha chiamato un supervisore - continua il racconto - Quando è arrivata questa Juliette, non mi ha nemmeno chiesto la situazione ma ha subito detto di dover controllare le mie borse», costringendola a mandarle nella stiva. Fino ad urlarle, letteralmente di fronte ad altre 50 persone,«Non mi sono mai sentita molestata e umiliata nella mia vita quanto in questo caso - conclude - Ha continuato ad urlarmi addosso davanti a tutti finché non mi sono arresa e le ho fatto controllare la mia borsa. Sono, ma soprattutto il supervisore dovrebbe conoscere la policy della compagnia aerea, e in questo caso non è stato così». Successivamente, infatti, un portavoce di American Airlines ha dato ragione alla donna, che poteva tranquillamente portare tutto a bordo, e ha chiesto scusa per l'accaduto.