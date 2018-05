Autista, cuoca e colf: il lavoro da mamma merita uno stipendio da 3045 euro al mese

Venerdì 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Avete mai pensato a quanto dovrebbe guadagnare una donna, unoper chi all’interno delle mura domestiche svolge un vero e proprio lavoro? Se vi ha sempre incuriosito la questione, il portale ProntoPro.it ha pensato ad un calcolo per questo “mestiere”, uno dei più ardui ma anche uno dei più stimolanti e belli.Secondo il calcolo del portale, che offre preventivi per i lavori dei professionisti, lo stipendio ideale per una mamma sarebbe di oltre. Cifra che racchiude tutti i lavori che una madre svolge normalmente in casa, e che calcola quanto una famiglia spenderebbe per affidarsi, per questo tipo di mansioni, ad un professionista.Si va daiper le 7 ore a settimana di cura dei bambini, 155 euro per lavanderia e stiraggio degli abiti ai 250 euro per il personal shopper, 208 euro per l’autista, ma soprattutto iche pagheremmo normalmente per una colf o i. Insomma, un calcolo che porterebbe alla fine del mese ad uno stipendio da, il doppio rispetto alla media italiana, un salario da manager, o da medico.Stipendio meritatissimo, se pensiamo che una mamma, nella sua giornata tipo, sveglia i suoi figli, prepara la colazione, li accompagna in auto (e poi va a prenderli) a scuola, sbriga le faccende domestiche, prepara il pranzo e la cena, lava e stira il bucato: un lavoro a tempo pieno che inizia al mattino e finisce a tarda sera, per cui 3mila euro, probabilmente, sono anche pochi. E come ProntoPro.it sottolinea, c’è anche un’altra mansione che le mamme coprono, quella di life coach: e un life coach, in media, supera gli