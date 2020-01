Terremoto tra Cuba e la Giamaica: scossa violentissima, magnitudo 7.8. È allerta tsunami VIDEO

Me acaban de enviar esté video ahora mismo del Terremoto de magnitud 7.3 al noroeste de Jamaica pic.twitter.com/JJCH9vWS3h — NOTICIA QUISQUEYA R.D (@JhonnyR97957588) January 28, 2020

#loultimo luego del terremoto 7.7 en #Jamaica primeras imágenes de la ciudad pic.twitter.com/qzcjN10BWw — M Noticias (@mnoticias2018) January 28, 2020

Martedì 28 Gennaio 2020, 20:47

Un violentoha colpito leè stato avvertito anche nelle isole limitrofe come. Al momento, non è noto se ci siano feriti o morti dopo il forte movimento, accaduto pochi minuti fa.Come riporta l'Ingv la scossa è stata registrata alle 20,10 ora italiana, le 14,10 ora locale, ad una profondità di 10 km.. Lo indica l'agenzia geologica statunitense Usa.La scossa di terremoto di magnitudo 7,7 è stata registrata al largo della Giamaica, a 117 chilometri a nordovest dalla città costiera di Lucea. Lo ha reso noto l'Usgs, che ha diramato un allarme tsunami per la Giamaica, ma anche per Cuba e le Isole Cayman. L'epicentro è stato registrato a una profondità di 10 chilometri.