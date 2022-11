Terremoto Grecia, scossa di magnitudo 5.0 sull'isola di Evia: avvertito anche a Atene

Un forte terremoto di magnitudo 5 della scala Richter si è verificato alle 22.06 (ora locale) in Grecia nella parte meridionale dell'isola di Evia, 8 km a est del villaggio di Zarakes, nello stesso punto dove già questa mattina si erano verificate delle scosse di magnitudo 4,8 seguite da altre di assestamento.

Il terremoto di questa sera è stato percepito distintamente anche ad Atene. Il sismologo Costas Papazachos, intervistato dal sito di Kathimerini, ha dichiarato che il fenomeno è in pieno svolgimento e che la scossa proviene dalla stessa faglia di questa mattina, in una regione dalla storia sismica non significativa.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Novembre 2022, 21:51

