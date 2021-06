Terremoto in Croazia, scossa di magnitudo 4.7 avvertita su tutta la costa: «Danni alle auto»

Terremoto in Croazia, non lontano dal confine con l'Italia. Una forte scossa di magnitudo 4.7 ha svegliato stamattina alle 6 gli abitanti di Šibenik (Sebenico), nella Dalmazia centrale: l'epicentro del sisma è stato localizzato a 13 chilometri a sud-est dalla città dalmata, che conta quasi 40mila abitanti. Non ci sono notizie di feriti e i media indicano alcuni casi di danni lievi su automobili.

La scossa è stata avvertita in quasi tutta la costa adriatica croata, da Fiume fino a Dubrovnik. L'anno scorso la Croazia è stata colpita da due forti terremoti, il 22 marzo la capitale Zagabria è stata all'epicentro di una scossa di magnitudo 5,5, mentre il 29 dicembre la regione di Sisak e Petrinja, nella Croazia centrale, è stata devastata da un sisma di magnitudo 6.4 con un bilancio di sette vittime, ingenti danni e quasi 4 mila sfollati.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Giugno 2021, 10:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA