Terrore a Londra: uomo morto dopo caduta alla Tate Modern, galleria evacuata e chiusa

Un uomo è morto dopo essere caduto dalla Tate Modern di Londra, la celebre galleria d'arte moderna a Bankside lungo il Tamigi, frequentata ogni giorno da migliaia di turisti. Lo riporta la Met Police secondo cui il fatto non viene trattato come sospetto, anche se ancora non emergono ipotesi su come sia potuto accadere. Il decesso dell'uomo è stato constatato sul posto subito dopo l'arrivo dei soccorsi. La zona dove è avvenuto il fatto è stata transennata dalle forze dell'ordine. All'interno della Tate Modern è possibile raggiungere il decimo piano e affacciarsi a una balconata panoramica da cui si vede la capitale britannica.

Dopo il fatto la galleria è stata evacuata e chiusa per l'intera giornata

Sul profilo X dell'istituzione culturale si legge: «La Tate Modern resterà chiusa per il resto della giornata mentre rispondiamo a un incidente.

In passato la galleria era stata già al centro di un fatto di cronaca. Nel 2019 un 17enne con problemi di squilibrio mentale, Jonty Bravery, scaraventò giù dalla terrazza al 10/o piano, affollata di visitatori, un bambino di 6 anni che si trovava a Londra con la famiglia (residente in Francia) in vacanza, miracolosamente salvato precipitando su una tettoia all'altezza del quinto piano. Bravery era stato poi condannato a 15 anni di reclusione dalla corte londinese di Old Bailey.

