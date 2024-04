Sydney, vescovo accoltellato durante la messa in diretta tv: feriti anche diversi fedeli in chiesa

Nuovo accoltellamento di massa a Sydney. Torna la paura in Australia, a soli tre giorni dalla strage del centro commerciale Westfield Bondi Junction dove un uomo ha ucciso sei persone lo scorso sabato.

Diverse persone, tra cui il vescovo Mar Mari Emmanuel, sono stati accoltellati durante la messa in una chiesa di Wakeley a Sydney. Lo riferiscono media australiani. I feriti non sarebbero in gravi condizioni secondo la polizia che ha annunciato anche l'arresto di un uomo.

BREAKING: *ANOTHER MASS STABBING* - A bishop and several worshippers have been attacked in another mass stabbing in Wakeley, Sydneypic.twitter.com/f3MoL0VuwD