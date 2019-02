«Stuprata a 11 anni dai migranti», ma non è la verità: poliziotto va casa per casa a spiegare come è andata

Ultimo aggiornamento: 13:37

Se pensate che, soprattutto sui migranti, siano un problema solo italiano, vi sbagliate: a dimostrarlo, una storia proveniente da Traunstein, nel sud della Germania, dove si era diffusa negli ultimi giorni la notizia dello stupro di gruppo ai danni di una. A violentarla, secondo la fake news, un gruppo di, disumanamente bersagliati sui social.Peccato che però la notizia fosse falsa: nonostante ciò, su Facebook erano stati tantissimi gli utenti che l’avevano condivisa. Così un poliziotto,, è andato casa per casa dagli stessi utenti, per spiegare come davvero erano andate le cose: tutto era partito da una notizia vera, unaccusato di molestie ad una ragazzina 17enne della zona.Col passaparola e il tam tam sui social, come spesso accade, la notizia è stata completamente stravolta: prima si è abbassata l’età della vittima fino a 11 anni, poi l’aggressore da uno è diventato un gruppo, un branco di persone, ovviamente. La polizia ha diffuso un comunicato stampa per smentire la fake news e raccontare la verità, e i cittadini che hanno incontrato l’agente Guske, dopo aver capito com’era andata, hanno rimosso il loro post su Facebook. Non tutti però: uno degli utenti ha deciso di non cancellarlo. Evidentemente, tra la 'massa' dei social e le forze dell’ordine, ha preferito credere alla prima.