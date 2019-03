Ultimo aggiornamento: 22:40

e poi la s. Lo stupratore ha detto di essere andato su tutte le furie quando la sua vittima si è, così ha deciso di punirla. Timring Napkur avrebbe aggredito Zainab Abu in una riva del fiume nel villaggio di Gangnim, nello Stato di Plateau, in Nigeria.La donna era insieme alle sue figlie a fare il bucato, quando l'uomo si è avvicinato e ha provato ad obbligarla a fare sesso con lui. Lei si è opposta, così è stata aggredita, violentata e poi uccisa, nonostante fosse visibilmente incinta. L'uomo ha raccontato di averle chiesto con calma di fare l'amore con lui, ma lei si è rifiutata e lo ha spinto nel fiume per allontanarlo.L'aggressore, accecato dalla rabbia, ha ammesso di aver lottato contro di lei e di averla fatta affogare nel fiume, ma nega lo stupro, come riporta anche la stampa locale . Le due figlie della donna, Aije, 7, e Khadija, 4, sono fuggite e hanno denunciato il crimine al padre, raccontando anche lo stupro. Ora l'uomo è in attesa di processo.