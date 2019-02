Stupra una bambina di 2 mesi e si filma con lo smartphone: pedofilo incastrato

di Alessia Strinati

Hae ha filmato le terribili oscenità con un telefono. Edd Lahar, 30 anni, dell'Oregon, è stato arrestato con l'accusa di pedofilia dopo aver abusato per mesi di una bambina molto piccola. La bimba ha subito gli abusi dall'età di 2 mesi fino ai 9 mesi di vita, quando il suo aguzzino è stato scoperto e fermato. Ad incastrare l'uomo sono stati glLa polizia è entrata in possesso del materiale pedopornografico e ha proceduto subito con l'arresto. Il pedofilo ha confessato i suoi crimini, ammettendo di aver avuto rapporti sessuali con la neonata, per un totale di 25 stupri. Secondo quanto riporta la stampa locale , nella casa dell'uomo, che è stata perquisita subito dopo l'arresto, sono stati trovati diversi file a sfondo pedopornografico. Nel suo computer erano catalogati video e foto con stupri ai danni di diversi bambini, tra cui quelli perpetuati sulla giovanissima vittima.