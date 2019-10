Un tribunale del Bangladesh ha condannato a morte 16 persone per l'omicidio, il sei aprile scorso, di una studentessa 19enne,, bruciata viva per avere denunciato di aver subito molestie sessuali da parte del preside della sua scuola islamica: lo riporta la Bbc online.

