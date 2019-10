Studente muore dopo il rito di iniziazione nella squadra di rugby: fatale il coma etilico

Giovedì 24 Ottobre 2019, 19:43

La cerimonia difinisce male ea. Samuel Potter, 19 anni, è stato trovato morto in una casa a Linden, Gloucester, a causa di una. Il 19enne era uno studente molto apprezzato e avrebbe dovuto iniziare a giocare nella nuova squadra di rugby, ma purtroppo non potrà disputare nessuna partita.Pare che il ragazzo abbia partecipato a una specie di rito di iniziazione che consisteva nel bere molti alcolici, forse troppi. Il giovane si è sentito male ed è andato in coma etilico senza nessuno che lanciasse un allarme o si prendesse cura di lui, per questo oggi la famiglia chiede che venga fatta giustizia.Samuel si era trasferito da poco al college ed era entusiasta della sua nuova avventura sportiva. Era un giocatore promettente ed è stato descritto come uno studente modello.