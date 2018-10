Strage alla festa induista vicino ai binari, il treno falcia la folla e uccide 60 persone IL VIDEO CHOC

video choc

, ad Amritsar nel Punjab in. Sonoe oltre 50 i feriti falciati da unche è passato ache festeggiava nei pressi dei binari. La polizia indiana ha avviato un'indagine per accertare le cause e le responsabilità del grave incidente avvenuto venerdì notte. Ildel disastro ferroviario ha iniziato a circolare sui social.Le vittime si trovavano sui binari e stavano assistendo ad uno spettacolo di fuochi di artificio, durante un festival Indù a Amritsar, nel nord dell'India. Le persone travolte non hanno potuto avvertire l'arrivo del treno, a causa del rumore dei fuochi di artificio, hanno riferito le autorità. La polizia ha fermato il macchinista del treno per interrogarlo. Secondo fonti ufficiali citate dall'genzia Ians, il macchinista ha detto di aver ricevuto il segnale di semaforo verde e di non sapere che sui binari si trovavano centinaia di persone.ha inviato un messaggio di cordoglio per le vittime. «Rattristato nell'apprendere del deragliamento del treno vicino ad Amritsar», si legge nel telegramma a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, trasmesso alle Autorità ecclesiastiche e civili locali, papa Francesco «esprime la sua sentita solidarietà con tutti coloro che sono colpiti da questa tragedia». «Con l'assicurazione delle sue preghiere per i defunti e per quelli che piangono la loro perdita», continua il messaggio, il Pontefice «invoca le benedizioni divine di guarigione, forza e pace sui feriti e sui loro cari, così come sulle autorità civili e il personale di emergenza».