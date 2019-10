Sposa una parente di 81 anni per evitare la leva obbligatoria, 24enne nei guai con la giustizia

Martedì 1 Ottobre 2019, 18:18

Unhauna sua, unaaffetta da disabilità, ed ora si trova nei guai con la giustizia del suo paese. I vicini dell'anziana, infatti, sostengono che il giovane non sia mai in casa della donna e lo hanno apertamente accusato di aver combinato un matrimonio col solo scopo di sfuggire allaÈ accaduto in, ma la vicenda è diventata nota in tutto il mondo: il giovaneavrebbe infatti sposato l'81ennesolo per sfruttare una legge dello stato che prevede l'esenzione dal servizio militare obbligatorio per chiunque debba accudire una moglie disabile. Il matrimonio si sarebbe svolto nel villaggio di Baykovka, nei pressi della città di Vinnitsa, nell'centro-occidentale. Come riporta anche il New York Post , il 24enne ha negato di aver sposato l'anziana parente per convenienza, rivendicando un forte legame affettivo, anche se idi casa della donna sostengono di non averlo mai visto dal giorno delle nozze: «La vengono a trovare i figli, i nipoti e le sorelle, ma il marito è sparito». L'anziana, dal canto suo, sostiene che il giovane parente e neo-marito è molto presente e attento alle sue necessità.L'episodio continua a far discutere: per la legge ucraina Kondratyuk è in possesso di tutti i regolari certificati che legittimano l'esenzione dalla leva obbligatoria. Il 24enne, infatti, ha esibito un certificato di matrimonio valido e spostato la propria residenza nella casa dell'anziana parente, ma non sono esclusi controlli più approfonditi da parte delle autorità.