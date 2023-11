Sparatoria a Cincinnati: morto un ragazzino di 11 anni, altre 5 persone ferite. Il sindaco: «Tragedia orrenda»

di Tommaso Cometti

Un ragazzo di 11 anni è stato ucciso e altre cinque persone sono rimaste ferite venerdì sera, durante una sparatoria a Cincinnati. Secondo il capo della polizia Teresa Theetge, gli agenti sono intervenuti dopo aver ricevuto la segnalazione di un incidente in quartiere nell'ovest della città dell'Ohio: non è chiaro cosa abbia scatenato la violenza. Come riporta Abc News, Theetge ha aggiunto: «La squadra omicidi è al lavoro».

La sparatoria

L'incidente è avvenuto intorno alle 21:20 di sera, stando a quanto dichiarato dalla polizia di Cincinnati. Lo sventurato 11enne è morto sul posto, senza riuscire neanche ad arrivare in ospedale; tre delle altre 5 vittime, invece, sono ricoverate, e una di loro è in condizioni molto gravi. Theetge ha dichiarato: «La squadra omicidi sta lavorando sulla scena del crimine, per raccogliere le prove e assicurare i colpevoli alla giustizia. Quanto è avvenuto costituisce qualcosa di inaccettabile». Il dipartimento di polizia di Cincinnati prevede di tenere una conferenza stampa domenica alle 14 ora locale, le 19 in Italia.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Novembre 2023, 21:39

