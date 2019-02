Solarium vietati agli under 18: «La lampada fa male alla salute». La legge in vigore dal 1° giugno

Nienteper chi ha: i gestori didovranno assicurare che i minorenni non vi abbiano accesso, per via di una nuova legge sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti (O-Lrnis). La novità non riguarda l'Italia ma la Svizzera, dove le lampade: oltre all'obbligo di concepire i solarium in modo da impedire l'accesso ai minori, si prevede un potenziamento dei controlli e dell'informazione sui pericoli di un'esposizione eccessiva ai raggi Uv.Apparecchi come quelli abbronzanti o i dispositivi laserse non vengono utilizzati in maniera corretta, si legge in un comunicato governativo. In futuro, tuttavia, alcuni trattamenti estetici con luce pulsata e laser - come la depilazione - potranno essere eseguiti senza sorveglianza medica, se si dimostrerà di saper usare correttamente la strumentazione. Per garantire la sicurezza, quindi, l'Ufficio federale della sanità pubblica definirà una formazione adeguata insieme ai rappresentanti del settore. L'ordinanza entrerà in vigore insieme alla legge il 1 giugno.Sempre per questioni di sicurezza, in particolare per evitare danni agli occhi e per tutelare categorie come i piloti d'aereo, in Svizzera sarà ammesso soltanto l'uso di puntatori laser a bassa potenza (classe 1). Tenendo conto delle reazioni nell'ambito della procedura di consultazione, l'Esecutivo elvetico ha invece rinunciato all'obbligo di registrazione del livello sonoro e a imporre nuovi requisiti relativi ai dispositivi di misurazione agli organizzatori di concerti. Il settore si impegna comunque a elaborare raccomandazioni sul tema.