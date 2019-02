Si perde in strada quando aveva solo 3 anni, dopo 30 riabbraccia i suoi genitori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sida bambino e solo dopCheng Xueping aveva solo tre anni quando si è smarrito nei pressi di un cantiere di Guizhou, nel sud-ovest della Cina, dove lavorava suo padre. Per giorni, mesi, anni i genitori hanno provato a rintracciarlo, ma di lui si erano perse le tracce e insieme a quelle la speranza per la mamma e il papà di riabbracciare il loro bambino.Dopo 30 anni però è accaduto l'impensabile. Dopo anni di affido e di adozioni il ragazzo ha deciso di scoprire chi erano i suoi genitori e dopo essersi rivolto a un'organizzazione no profit ha fornito i campioni di DNA ed è riuscito a ritrovare i suoi cari. I genitori, infatti, si erano rivolti alla stessa associazione nel tentativo sempre più disperato di ritrovare loro figlio e così è stato. La cerimonia del ricongiungimento è stata una vera e propria festa per tutto il paese dove gli abitanti hanno partecipato alla gioia di questa famiglia ritrovata.I genitori dopo la nascita affidarono il piccolo alla nonna perché costretti a intensi orari di lavoro. Vinti dalla nostalgia però lo hanno ripreso con loro dopo qualche anno e lo portavano al lavoro. Fu proprio al cantiere del papà che Cheng si perse Il ragazzino è stato successivamente trovato e portato nella contea di Jize nella provincia di Hebei, nel nord della Cina, a più di 1.700 chilometri da Guizhou, dove alla fine è cresciuto in una famiglia affidataria. Il papà lo abbandonò dopo essersi rifatto una famiglia ed è cresciuto con uno zio. Il ragazzo, come riporta anche il Daily Mail , sapeva i motivi della sua adozione, per questo non si è mai sentito legato a quelle famiglie e ha sempre voluto ricongiungersi ai suoi genitori biologici.