"Mai fare la pipì prima del sesso". I medici lanciano l'allerta per le donne

Medic warns women not to urinate before sex https://t.co/iMa3DwhC7p pic.twitter.com/Cx5gEruWBX — The Star, Kenya (@TheStarKenya) 20 dicembre 2017

Mercoledì 20 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 21:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mai fare laprima di avere un rapporto. L'allarme lo lanciano i medici per il gentil sesso, che, spiegano, si espone, in questo modo, a una serie di pericolose e fastidiose infezioni.Secondo gli esperti, infatti, andare in bagno prima di fare sesso, aumenterebbe la possibilità di contrarre infezioni del tratto urinario per le donne. Spesso, ammette un urologo al Daily Mail (LEGGI) , le donne sono convinte del contrario, cioè che trattenere la pipì durante il rapporto faccia male, invece vale il contrario.Una delle infezioni urinarie più frequenti, infatti è la post-coitale, definita anche "cistite della luna di miele". Il motivo sarebbe nel fatto che i batteri presenti nella vagina, potrebbero entrare nell'uretra durante il rapporto, fare pipì quindi, dopo aver fatto l'amore, aiuterebbe a spazzare via questi pericolosi batteri, riducendo il rischio di infezioni.