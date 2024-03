Allarme in Serbia, velivolo sconosciuto intercettato sopra Valjevo: caccia MiG-29 si alzano in volo

Allarme in Serbia per un velivolo sconosciuto. Due aerei caccia MiG-29 si sono alzati in volo dopo l'osservazione di un aeromoboile a un'altitudine di 5.500 metri sui cieli di Valjevo, nell'ovest del Paese. Nel darne notizia, il ministero della difesa riferisce che è stata allertata anche un'unità missilistica di difesa antiaerea. In breve tempo tuttavia il velivolo sconosciuto è scomparso dagli indicatori radar. Non sono stati forniti ulteriori particolari sull'episodio, rimasto misterioso.

Cosa è successo

L'allarme è scattato alle ore 10:39. Le forze serbe, costantemente schierate per il controllo e la tutela della sovranità dello spazio aereo, hanno individuato un velivolo sconosciuto sopra Valjevo. Su ordine del presidente della Repubblica e comandante in capo delle forze armate serbe, Aleksandar Vučić, sono stati messi in servizio una coppia di aerei da combattimento MiG-29 e le unità missilistiche in servizio per il PVD e le risorse radar hanno continuato a prestare servizio monitorare lo spazio aereo.

⚡️ Serbia raises fighter jets over an unidentified UAV 100 km from the capital



La scomparsa

Durante la fase di intercettazione il bersaglio è stato perso.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Marzo 2024, 19:19

