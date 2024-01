Sciatrice rimane bloccata tutta la notte sulla funivia: «Ho urlato, ma nessuno mi ha sentita. 15 ore al buio e al gelo»

«Ho urlato con tutte le mie forze finché non ho perso la voce». Una donna ha vissuto un vero e proprio incubo in una stazione sciistica di Lake Tahoe in California. Come riportato dalla CNN , Monica Laso è rimasta bloccata in una cabina della funivia nella notte tra giovedì e venerdì scorsi. Era stata “dimenticata” dal personale e per questo ha dovuto trascorrere quindici ore sospesa in aria, al freddo gelido .

La storia

La donna aveva chiesto a un dipendente del resort come scendere dalla vetta nel tardo pomeriggio. Era stata dunque accompagnata alle funivie. Si è sistemata nella cabina ed ha iniziato la discesa. Ma dopo due minuti l'impianto è stato spento. «Non avevo telefono, luce, acqua e cibo», ha detto il a KCRA. Ha provato a riscaldarsi massaggiandosi mani e piedi, anche se la temperatura era scesa a -5 gradi.

La sciatrice è stato ritrovata solo venerdì mattina, quando gli impianti dell'Heavenly Mountain Resort sono stati riavviati. Nel frattempo gli amici di Monica, preoccupati di non avere notizie, avevano allertato le autorità. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per soccorrere la donna .

Monica Laso spent the night rubbing her hands and feet together to fight off the cold at a Lake Tahoe resort.https://t.co/CGKF5S6rW8 — KTTC TV (@KTTCTV) January 28, 2024

Da parte sua, il vicepresidente e direttore operativo del comprensorio sciistico assicura che su questo incidente verrà condotta un'indagine «con la massima serietà». «La sicurezza e il benessere dei nostri ospiti sono la nostra massima priorità all'Heavenly Mountain Resort», ha affermato Tom Fortune in una dichiarazione trasmessa dall'Associated Press. Per la portavoce dei vigili del fuoco l'incidente di Monica è il primo in ventitré anni di carriera. «Non abbiamo mai affrontato nulla di simile», ha ammesso.

