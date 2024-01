Danneggiato cavo della seggiovia Cielo Alto: sabotaggio choc a Cervinia, usato un flessibile

La fune in acciaio di un impianto di risalita sulle piste da sci di Cervinia è stata danneggiata da ignoti, probabilmente con un flessibile. Lo ha appreso l'Ansa. La società Cervino spa, che gestisce il comprensorio, lo ha scoperto stamane e ha segnalato l'accaduto ai carabinieri. Il cavo danneggiato è quello della seggiovia Cielo Alto: non è stato reciso, ma scheggiato. La seggiovia è rimasta chiusa tutto il giorno, dopo che stamane il sistema di controllo ha evidenziato il problema. Non è il primo caso nella vallata ai piedi del Cervino: nel 2015 si erano già verificati due episodi analoghi, tra Cervinia e Valtournenche.