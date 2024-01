Volo mortale mentre sistema il tetto: Simone muore a 54 anni, aveva due figli

di Nicoletta Paciarotti

Stava lavorando sul tetto dell’azienda quando è precipitato al suolo da un’altezza di circa 6 metri: inutile ogni tentativo di rianimarlo. Il dramma si è consumato ieri mattina, intorno alle 10, alla Cnh Industries, nella zona industriale di Jesi, in via Leone XIII. A perdere la vita Simone Filipponi, 54enne, due figli, residente di Castelbellino e originario di Apiro: era il responsabile della ditta B.F Montaggi, ditta specializzata nell’installazione, manutenzione e riparazione di chiusure civili e industriali, coperture mobili e sportive.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, Filipponi stava lavorando, come operaio esterno, alla sostituzione della copertura di un tetto di uno dei capannoni della Cnh, azienda che produce macchine agricole, quando, per cause in corso di accertamento, ha perso l’equilibrio, cadendo nel vuoto. Un volo di circa 6 metri che non gli ha lasciato scampo, avvenuto sotto gli occhi attoniti dei colleghi. «Stavo lavorando, ho sentito il frastuono, quando mi sono avvicinato per vedere cosa fosse successo ho visto un gruppo di persone accerchiare un uomo a terra e ho subito capito», racconta un testimone.

L'azienda ieri si trovava sotto organico ridotto per cassa integrazione, ma il capannone in cui si è consumato il dramma non era vuoto e i colleghi hanno immediatamente lanciato l’allarme.

