Salva una ragazza da uno stupro di branco, 21enne ucciso di botte dai ragazzi

Salva una ragazza da uno stupro e viene ucciso. Themba Nkumbi, un ventunenne di Soweto, sobborgo di Johannesburg, in Sudafrica, ha salvato una ragazza che stava per essere violentata da un branco vicino casa sua, ma i ragazzi si sono avventati su di lui e lo hanno ucciso.

La giovane donna era in strada quando un gruppo di ragazzi hanno iniziato a molestarla. Il 21enne ha notato quello che stava accadendo dalla finestra di casa così ha aperto il cancello ed è uscito per evitare il peggio. Ha afferrato la ragazza e l'ha spinta dentro, ma a quel punto lo stesso branco si è scagliato su di lui e dopo averlo aggredito con calci e pugni qualcuno gli ha sparato.

Immediatamente i giovani si sono allontanati, lasciando Themba in una pozza di sangue. La ragazza ha subito chiamato i soccorsi, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. «Mi sento in debito con lui. Se non avesse aperto il cancello per me, sarei io quella morta adesso», ha dichiarato la ragazza, come riporta la stampa locale: «Se non ci fosse stato lui ora parleremmo di una storia diversa, di una ragazza violentata e trovata morta tra i cespugli». Ora la polizia è sulle tracce dei ragazzi.

